Uuring: kolm neljandikku Eesti inimestest usub Euroopa Liidu taastekavasse

Tuleviku osas on eurooplased ebakindlad. 53 protsenti (Eestis 39 protsenti) vastanutest arvab, et nende riigi majanduslik olukord on aasta pärast halvem kui praegu. Vaid iga viies vastaja (21 protsenti) usub, et olukord eeloleval aastal paraneb. Eesti elanikud on siinkohal oluliselt optimistlikumad: 34 protsenti küsitletuist arvab, et majandusolukord on aasta pärast parem kui täna.