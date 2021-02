Rohkem kui 120 nendest korraldas möödunud reedel Zoom'i kõne, et arutada partei loomist, mis toimiks «põhimõttelise konservatiivsuse» alusel. Olulisel kohal on põhiseaduse ja õigusriigi põhimõtete järgimine, millest Trump asjaosaliste sõnul on loobunud.