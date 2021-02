Covid-19 mõjus Trumpile rängemalt kui arvati

Tema seisundiga tuttava nelja inimese sõnul oli Trump oktoobris Covid-19-ga haigem, kui toona avalikult tunnistati. The New York Timesi andmetel oli ta hapnikutase veres äärmiselt madal ja tal tekkis ühe kopsuga tõsine probleem.

Tema haigus muutus enne Walter Reedi Riiklikusse Sõjaväemeditsiinikeskusse viimist nii tõsiseks, et arstid uskusid, et tal on hingamiseks ventilaatorit vaja, ütles kaks tema seisundiga tuttavat inimest.