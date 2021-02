Kim süüdistab Põhja-Korea majandushädades ametnikke

Põhja-Koreas on üks Kimi üheksa-aastase valitsemise raskematest aegadest. Diplomaatilised sammud eesmärgiga kõrvaldada tuumaprogrammi tõttu kehtestatud USA sanktsioonid ei ole kuhugi viinud, koroonapaneemia tõttu on piirid kinni kõvemini kui kunagi varem ning põllumajanduses ikalduse toonud loodusõnnetused on andnud järjekordse hoobi majandusele, mida on räsinud aastakümnetepikkused poliitilised läbikukkumised ja 1990. aastate näljahäda.