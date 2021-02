Viirusepuhang kogub uuesti hoogu kõigis vanusegruppides, kuid noorimate seas, vanusegrupis 0–19 pole varem nii järsku kasvu nähtud. Jaanuari lõpus, kui lõppes kaugõpe nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal sai selles vanusegrupis keskmiselt iga päev positiivse diagnoosi vähem kui 70 last. Kõigest nädalaga veebruari algul on see number tõusnud üle 110. Harjumaal on sarnane tõus olnud 30 pealt 70ni.