GRAAFIKUD ⟩ Koroonavaktsineerimine kogub hoogu: eilne päev oli rekordiline

Käesolev nädal on olnud esmaste dooside poolest esirinnas. Nädala esimese nelja päevaga said esimese vaktsiinidoosi 8633 inimest. Võrdluseks, eelmise nädala esimese nelja päevaga said esimese doosi 5731 inimest. Möödunud pühapäev aga oli üks madalaimate näitajatega päev – esmase doosi said vaid 11 inimest ja teise 46 inimest. Sellele möödunud pühapäeval said esimese doosi 285 inimest ja teise 253 inimest.