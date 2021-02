Luik: Lavrovi ähvardus on teoreetiliselt võimalik, kuid jääks vaid sümboolseks sammuks

«Sergei Lavrovi väide justkui oleks Venemaa valmis suhete katkestamiseks Euroopa Liiduga ja välisministeeriumi kõneisiku Zahharova etteheited EL-i suunal on üks Venemaa lemmiktaktikaid. Olukorda eskaleeritakse ennetavalt selle nimel, et Euroopa Liidu liikmesriike ehmatada ja sellega uusi sanktsioone vältida,» leidis isamaalasest riigikogu liige.

«Teoreetiliselt oleks Vene-poolne suhete katkestmine mõeldav, aga see jääb pigem sümboolseks sammuks: Euroopa Liidu diplomaatide väljasaatmine, koosolekute ära jätmine. Suhete põhiosa on Venemaa ja Euroopa Liidu vahel kaubandussuhted, mis meie poolt kuuluvad Komisjoni kompetentsi. Nendega trikitamine on ebatõenäoline, sest need tabaksid kõige valusamalt Venemaad ennast: Euroopa Liit on Venemaa suurim kaubanduspartner.»