Lukašenka lubas hääletust põhiseaduse üle aasta jooksul

Lukašenka ütles kõnes ebamääraselt, et astub kunagi tagasi: «See päev tuleb ja teised inimesed tulevad.»

Valgevene on olnud haaratud meeleavaldustest pärast 9. augusti presidendivalimisi, mis andsid Lukašenkale ülekaaluka võidu. Peamine opositsioonikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja ja tema toetajad rõhutavad, et võit saavutati pettusega. Mõned valimisametnikud on samuti kirjeldanud häältega manipuleerimist.