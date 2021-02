WHO juht: kõik hüpoteesid viiruse päritolu kohta on endiselt laual

WHO missioon Wuhani linna, kus viirus esmalt avastati, ei suutnud viiruse allikat leida, kuid heitis kahtlust hüpoteesile, et viirus pärineb linna viroloogia laboratooriumist.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles pressikonverentsil Genfis, et uurijad viisid läbi «väga olulise teadusliku uurimise väga keerulistes tingimustes».

«On kerkinud mõningaid küsimusi, kas üks või teine hüpotees on kummutatud. Olles rääkinud osa meeskonna liikmetega soovin ma kinnitada, et kõik hüpoteesid on laual ja vajavad edasist analüüsi ja uurimist.»

«Osa sellest tööst võib jääda väljapoole selle missiooni ulatust. Me oleme alati öelnud, et see missioon ei leia kõiki vastuseid, kuid see on andnud olulist infot, mis toob meid selle viiruse päritolu mõistmisele lähemale.»

«Selle missiooniga saime me parema arusaama pandeemia algusaegadest ja tuvastasime mitu valdkonda, mis vajavad edasist analüüsi ja uurimist. Me jätkame tööd, et saada teavet, mida on vaja, et vastata küsimustele, mis vastust vajavad.»

WHO Wuhani missiooni juht Peter Ben Embarek ütles pressikonverentsil, et teooria viiruse lekkimisest laboratooriumist on sisuliselt kummutatud.

«Laboratooriumi intsidendi hüpotees on äärmiselt ebatõenäoline,» lausus ta. «See pole hüpoteeside seas, mida me edasisteks uuringuteks soovitame.»