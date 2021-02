Bideni valitsus kaebas Assange'i väljaandmise vastase otsuse edasi

Justiitsministeeriumil oli kuni reedeni, et kaevata edasi Briti kohtuniku otsus, mis tehti teatavaks 4. jaanuaril. Otsuse järgi kannatab Assange vaimse tervise häirete käes ning USA-sse saatmisega tõuseb tema enesetapu risk.

«Jah, me esitasime kaebuse ja taotleme jätkuvalt väljaandmist,» teatas USA justiitsministeeriumi pressiesindaja Marc Raimondi.

Bidenile on avaldatud survet Assange'i juhtumist loobuda, kuna see on vastuoluline läbipaistvuse ja meediavabaduse kontekstis.