Prantsusmaa soovitab koroona läbipõdenutele üht vaktsiinidoosi

Kõik kolm Euroopa Liidus kasutusloa saanud COVID-19 vaktsiini koosnevad kahest süstist paarinädalase vahega. Põhjuseks on uuringutulemused, mille järgi on immuunsus kaks süsti saanud isikutel märkimisväärselt kõrgem.

Prantsuse tervishoiuamet teatas aga reedel, et COVID-19 läbipõdemine annab vaktsiinidoosile sarnase immuunreaktsiooni, mistõttu piisab tervenenutele tõenäoliselt ainult ühest süstist.

Ametkond soovitas, et haigestunud saaksid kaitsesüsti kolm kuni kuus kuud pärast tervenemist.

Prantsusmaa on oma immuniseerimisprogrammi viimastel nädalatel hoogustanud, kuid see edeneb endiselt aeglaselt.

Prantsusmaal on kinnitust leidnud 3,4 miljonit koroonaviiruse juhtu, kuigi vähene testimine pandeemia esimese laine ajal tähendab, et tegelik nakatunute arv on ilmselt palju suurem.