Peruu ekspresident on tule all osaluse tõttu vaktsiinikatsetustes

See Lõuna-Ameerika riik alustas immuniseerimist teisipäeval, kaks päeva pärast seda, kui Hiina riigiettevõttelt Sinopharm saadi 300 000 vaktsiiniannust.

Kuid ajaleht Peru 21 kirjutas neljapäeval, et Vizcarra sai kaitseüstid juba oktoobris, kaks kuud enne ametist tagandamist.

Vizcarra omalt pool väitis, et ta üksnes osales vabatahtlikuna Sinopharmi vaktsiini katsetustes. «Ma tegin julge otsuse ühineda 12 000 vabatahtlikuga,» lausus Vizcarra, kes püüab aprillikuistel valimistel kongressikohta.

Vizcarra ametisse nimetatud tervishoiuminister Pilar Mazzetti kinnitas, et ei teadnud asjast midagi, ning kritiseeris oma endist ülemust, öeldes, et sellistel vastutavatel ametikohtadel olevad isikud ei peaks osalema katsetustel, et mitte tulemusi väänata.