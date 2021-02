Bideni valitsus tahab sulgeda pea 20 aastat toiminud Guantánamo laagri

«See kahtlemata on meie eesmärk ja meie kavatsus,» lausus ta. Psaki sõnul tegeleb riiklik julgeolekunõukogu laagri praeguse olukorra hindamisega.

Kavast Guantánamo sulgeda teatas muu hulgas uudistekanal CNN. Aastal 2002 rajatud laagris on endiselt umbes 40 terrorismis kahtlustatavat vangi. Neist 26 peetakse liiga ohtlikuks, et neid vabastada, kuid kohtumenetlus on nende kaasuste komplitseerituse tõttu venima jäänud.