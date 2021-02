Eksperdid: pandeemia ei lõpe võrdse juurdepääsuta vaktsiinile

Paljud riigid arutavad vaktsiinipasside kasutuselevõttu, kui rahvusvaheline lennuliiklus taastub, on öeldud meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud avalikus kirjas, mille kohaselt vaktsiinide varumine jõukamates riikides üksnes pikendab üleilmset tervishoiualast eriolukorda.

Kirja autorid hoiatasid, et vaktsiininatsionalism võib tähendada Covaxi algatusele, mille eesmärk on tarnida vaktsiine ka madala ja keskmise sissetulekuga riikidele, paljudeks aastateks suurt vaktsiininappust.

«On karm tegelikkus, et maailm vajab praegu rohkem Covid-19 vaktsiini doose, kui ühegi varasema vaktsiini puhul ajaloos, et immuniseerida piisavalt inimesi üleilmse vaktsiiniimmuunsuse saavutamiseks,» märkis arikli juhtiv autor Olivier Wouters Londoni majandus- ja poliitikateaduste koolist.

Kuigi üle kahe tosina Covid-19 vaktsiini on kas arendamisel või kasutusloa saanud, seisavad madalama sissetulekuga maad endiselt silmitsi tohutute logistiliste väljakutsetega, et hankida vaktsiini ja manustada seda siis elanikkonnale.

See tähendab muu hulgas vahendite nappust vaktsiinide soetamiseks ja puudulikku taristut nende transportimiseks ja säilitamiseks. Eelkõige puudutab see just praegu turul olevaid mRNA vaktsiine, mida tuleb hoiustada sügavkülmas.