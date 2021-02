Peruu minister astus ekspresidendi vaktsineerimise pärast tagasi

Avalikkuses tekitas pahameelt tõik, et endist presidenti vaktsineeriti salaja juba eelmise aasta oktoobris ehk mõni nädal enne tema umbusaldamist.

Vizcarra seevastu kinnitab, et osales koos 12 000 vabatahtlikuga Sinopharmi ravimikatsetustes.

33 miljoni elanikuga Peruus on koroonaviirus tuvastatud umbes 1,2 miljonil inimesel ning see on kaasa toonud üle 43 000 surma.