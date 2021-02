Myanmari meeleavaldajad püüavad takistada edasisi vahistamisi

Rahvahulgad trotsisid öö saabudes liikumiskeeldu ja tulid tänavatele, sest levisid kuuldused, et politsei valmistub uueks vahistamislaineks.

Üks selline rühm kohunes Patheini linnas haigla juurde ja lasi kuulda budistlikke palveid, sest levinud oli kuulujutt, et kohe asutakse vahistama kohalike hulgas populaarset arsti.

«Kui mul on probleeme, siis palun teie abi,» ütles doktor Than Min Htut talle appi tõtanud inimestele ja tegi tervituse kolme püsti tõstetud sõrmega, mis on kujunenud riigipöördevastaste sümboolseks märgiks.