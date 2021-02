Amsterdami kanalitel saab üle mitme aasta taas uisutada

See on esimene kord alates 2018. aastast, mil kanalil uisutada saab.

Kuid uisutamise suursündmust, umbes 200 km pikkust linnade tuuri Friisimaal sel aastal siiski ei toimu, isegi kui jää on piisavalt paks, et kanda umbes 25 000 võistlejat. Organiseerijad on öelnud, et viirusepiirangute ajal võistlust korraldada ei saa.