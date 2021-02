USA senat peaks langetama Trumpi tagandamisprotsessil otsuse

Senat koguneb uuesti kohaliku aja järgi kell 10.00, et arutada ja hääletada selle üle, kas lubada 74-aastase endise vabariiklasest presidendi tagandamisistungil tunnistajate ütlusi.

Juhul, kui otsustatakse tunnistajaid mitte kohale kutsuda, võib see tähendada, et peetakse lõpukõned ning seejärel toimub hääletus endise presidendi süüdi või süütuks mõistmise osas. Kõige varem võib see toimuda juba laupäeva pärastlõunal.