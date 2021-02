Guinea kaguosas suri ebolasse neli inimest

Tegemist on esimeste surmajuhtumitega pärast aastatel 2013–2016 möllanud epideemiat, mis nõudis tuhandeid inimelusid.

Viimastel andmetel on avastatud kaks ebolasse nakatumist ka pealinnas Conakrys.

«Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) on teavitatud kahest arvatavast ebolasse nakatumisest Guinea pealinnas Conakrys,» kinnitas WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus suhtlusvõrgustikus Twitter.