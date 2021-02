Biden osutas Trumpi õigeksmõistmise järel demokraatia haprusele

«See kurb peatükk meie ajaloos tuletas meile meelde, et demokraatia on habras. Et seda tuleb alati kaitsta. Et me peame alati valvsad olema,» ütles ta, kui eelmise presidendi süüdimõistmine seoses inimeste ässitamisega 6. jaanuaril Kapitooliumi ründama oli ebaõnnestunud.