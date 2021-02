Putin süüdistab Läänt Navalnõi ärakasutamises Venemaa vastu

«Meie vastased või potentsiaalsed vastased ... on alati lootnud kasutada ja kasutanud ära ambitsioonikaid, võimunäljas inimesi,» ütles Putin kolmapäeval antud usutluses, mida Rossija 24 täna esmakordselt näitas.

Putini sõnul on hiljuti Navalnõi vahistamise ja vangipaneku järel Venemaal rullunud protestilainet toitnud välismaa ja selle taustal olevat oluline tähele panna seal laialt levinud kurnatust, pettumust ja rahulolematust koroonaviiruse pandeemiaga.

Venemaal seevastu on presidendi sõnul olnud palju saavutusi nii sõjalises valdkonnas kui ka COVID-19 kriisi haldamisel, mille puhul ärritas Moskva oponente eriti vaktsiini Sputnik V väljaarendamine.

«Mida tugevamaks me muutume, seda tugevam on see piirangupoliitika,» ütles Putin.