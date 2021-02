Kersti Krachti võimalik vahi alt vabastamine selgub teisipäeval

Nääs ja Potisepp on BNS-ile öelnud, et Kersti Krachtile esitatud kahtlustus on kunstlik ja ülepaisutatud ja tema vahistamine pole põhjendatud. «Kersti Kracht ei tunnistanud ülekuulamisel ennast talle etteheidetavates tegudes süüdi. Ta on kinnitanud, et ei ole kahtlustuses toodud tegusid toime pannud,» ütles Nääs BNS-ile.