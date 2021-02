Saksamaa sulges EL-i kriitikale vaatamata osaliselt piirid

Uute kuni 17. veebruarini kehtivate reeglite järgi võivad piiri ületada üksnes Saksamaa kodanikud ja residendid, kui neil on ette näidata hiljuti tehtud negatiivne koroonatest.

Erandid on siseministeeriumi kinnitusel lubatud üksnes elutähtsate tööde puhul, näiteks tervisoiu- ja transpordisektoris ning pakiliste humanitaarvajaduste korral.

Saksa raudteefirma Deutsche Bahn on samuti reisid nendesse piirkondadesse peatanud. Samuti kontrollib politsei Frankfurdi lennujaamas kõiki Viinist ja Prahast saabujaid.

Euroopa Liidu tervisevolinik Stella Kyriakides ütles pühapäeval ajalehele Augsburger Allgemeine, et hirm koroonaviiruse mutatsioonide ees on mõistetav, kuid suletud riigipiiridega viirust ei peatata.

«Ma arvan, et on vale naasta suletud piiridega Euroopasse, nagu meil oli 2020. aasta märtsis,» ütles Kyriakides.

Saksa siseminister Horst Seehofer vastas Brüsseli kriitikale väga teravalt. «Nüüd on küllalt,» ütles ta päevalehele Bild. Ebaõnnestunud vaktsiinitarnetele viidates väitis ta, et EL on juba küllalt vigu teinud ja nüüd tuleks Saksamaad uute viirusetüvede tõkestamisel hoopis toetada.