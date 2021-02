Vastlapäevakommetest on tänapäeval laiemalt levinud hernesupi ja vastlakuklite söömine, aga ka kelguga mäest alla laskmine. Mõlemat võimalust pakuti selgi korral.

Vähem teatakse, et vastlapäeval oli keelatud töötada ning kindlasti pidi oma juukseid kammima ja lõikama, et need pikaks ja tihedaks kasvaksid.