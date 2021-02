Narva kortermajast leiti vingugaasimürgistuse kahtlusega lapse surnukeha

Operatiivtöötajate saabudes viibis samas korteris veel kolm alaealist ning nende vanem. Meedikud vaatasid üle ka nende terviseseisundi ning neil õnneks tervisekahjustusi ei tuvastatud. Päästetöötajad tuvastasid, et korteris puudus vingugaasiandur, mis andnuks muutunud vingugaasi sisaldusest õhus varakult teada. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, suudab seda tuvastada üksnes vingugaasiandur.

Alates 2018. aastast on vingugaasiandur kohustuslik kõikides eluruumides, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. 2022. aasta algusest muutub vingugaasiandur kohustuslikuks kõikides hoonetes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit või kamin. Kuigi kohustuslikuks muutumiseni on veel aega, soovitab päästeamet paigaldada anduri juba praegu, sest see võib päästa elu.