Rwanda alustas vaktsineerimist koroonaviiruse vastu

Twitteris tehtud avalduses kinnitas ministeerium, et vaktsineerimine algas «WHO heakskiidetud koroonavaktsiiniga, mida hangiti piiratud kogustes rahvusvahelise partnerluse teel».

«Algusfaasile järgneb sel kuul veel ulatuslikum kaitsesüstimine, mille tarvis on vaktsiine oodata» üleilmselt Covaxi vaktsiiniprogrammilt ning Aafrika Liidu vaktsiiniprogrammilt.

Anonüümsust palunud tervishoiuministeeriumi allikas ütles, et vaktsineerimine algas neljapäeval. Mõned valitsusametnikud ütlesid AFP-le, et said samuti vaktsiinisüsti.