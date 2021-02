Lätis viidi laupäeval haiglaravile 44 koroonaviiruse patsienti

Kokku viibib praegu haiglaravil 923 koroonapatsienti, neist 831 on mõõdukad sümptomid ning 92 tõsised sümptomid. Võrdluseks, kõige suurem arv koroonapatsiente viibis ravil jaanuari keskpaigas, mil haiglas oli pea 1200 koroonapatsienti.

Laupäeval tehtud 4955 koroonatestist 8,6 protsenti olid positiivsed. CDC selgitas, et Euroopa Liidus peetakse seda näitajat oluliseks, sest kui see tõuseb üle nelja protsendi, peetakse viiruse levikut kiireks ja kontrollimatuks.

Kokku on Lätis tuvastatud 76 706 nakatumist ning viiruse tagajärjel on surnud 1451 inimest, mis on 1,9 protsenti kõigist nakatunutest.