FOTOD ⟩ Lihula mõrvar astus kohtu ette

Pärast õnnetuspaigast lahkumist tulistas ta tankla lähistel mootorratturit, kes suri saadud vigastustesse kohapeal. Samuti avas ta tule ühe auto suunas, kus oli neli inimest: mees, naine ja kaks väikest last. Naine suri saadud vigastustesse, mees ja kaks last said viga. Pärast tulistamist jõudis mees veel piirkonnas ringi liikuda, kuid põgenes hiljem metsatukka.

Tarraste kaitsja advokaat Rünno Roosmaa on varem Postimehele öelnud, et tema ülesandeks saab suure tõenäosusega olema eluaegse vanglakaristuse vältimine, sest tegemist on äärmiselt raske juhtumiga ning Tarraste teod on must-valgelt selged.