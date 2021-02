Haitis avaldasid taas meelt tuhanded valitsusvastased

Haiti opositsioonierakonnad nimetasid Jean-Louisi ööl vastu esmaspäeva ajutiseks riigipeaks. Tegemist on järjekordse katsega kukutada president Jovenel Moïse, kelle ametiaeg on opositsiooni kinnitusel aegunud.

Moïse on omanud Haitil kontrollimatut võimu viimase aasta ning väidab, et jääb presidendi kohale kuni 2022. aasta 7. veebruarini. Opositsioon ei nõustu tema põhiseaduse tõlgendusega ja väidab, et presidendi ametiaeg on lõppenud.