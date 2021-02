WHO missioon leidis mitmeid märke sellest, et koroonaviirus levis 2019. aastal Wuhanis oluliselt laiemalt kui varem arvati ja 2019. aasta detsembriks oli Wuhanis juba üle kümne erineva koroonaviiruse tüve, lausus WHO missiooni juht Peter Ben Embarek CNN-ile.