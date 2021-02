Minister tõdes «Uudis+» saates, et koroonaviiruse ulatusliku leviku tõttu on olukord Eestis väga tõsine, samas inimeste ohutaju on langenud ning koguni 40 protsenti lähikontaktsetest ei muuda oma elus midagi pärast seda, kui on teada saanud, et peaksid jääma isolatsiooni.