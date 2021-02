Soome välisminister tõdes Peterburis Vene-ELi suhete rasket seisu

Haavisto meenutas pressikonverentsil, et EL on Venemaale usaldusväärne partner, aga ka suurim kaubanduspartner, mistõttu vastaksid head suhted mõlema osapoole huvidele.

Välisminister kinnitas, et nii Soome kui EL taunivad opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi vangistamist.

Haavisto sõnul reageeriti ELis rängalt kolme liikmesriigi diplomaatide väljasaatmisele bloki välispoliitikajuhi Josep Borrelli Moskva-visiidi ajal. Haavisto hinnangul täitsid need diplomaadid tavapäraseid töökohustusi vastavalt Viini lepingule.

Lavrovi väitel olevat need diplomaadid aga osalenud ebaseaduslikel meeleavaldustel. Ta ütles, et Venemaa tahab ELiga häid suhteid, kuid blokk olevat igal viisil suhtlust takistamas. Ta möönis, et pöördepunktiks suhetes olid 2014. aasta Ukraina sündmused, mida Lavrov nimetas riigipöördeks.

Ministri väitel olevat tollal võimule tulnud radikaalid ja neonatsid, kes kiusasid Krimmi ja Ida-Ukraina elanikke ning EL vaatas seda osavõtmatult pealt.

Venemaad on süüdistatud Borrelli alandamises tema visiidi ajal. Mõni aeg pärast ELi juhtiva diplomaadi külaskäiku andis Lavrov usutluse, milles ütles, et Moskva on valmis katkestama suhted blokiga, kui see kehtestab Venemaa majandust ohustavad sanktsioonid.

Vene juhtiva diplomaadi sõnul on suhete lõhkumise algataja Euroopa Liit.

Lavrov seletas ühisel pressikonverentsil Haavistoga, et tema intervjuule eelnesid Borrelli avaldused, milles too kirjeldas Venemaad lootusetu juhtumina. Ministri sõnul ei olevat Venemaal seejuures probleeme edendada suhteid üksikute Euroopa riikide, teiste seas Soomega.

Lavrov kordas ka Moskva tavapärast kriitikat, et blokk ei pööra piisavat tähelepanu venekeelsete elanike õiguste väidetavale piiramisele Balti riikides.