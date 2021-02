Koalitsioon tahab muuta riigikogu erikomisjonide koosseisu

«Praegu on erikomisjonides igast erakonnast üks saadik ehk lähtutud on pariteetsuse printsiibist. Teeme ettepaneku, et erikomisjonide koosseisu määramisel lähtutaks proportsionaalsuse printsiibist ehk erakonnad oleksid esindatud sarnases proportsioonis kui riigikogu suures saalis,» ütles eelnõu üle andnud Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

«Kindlasti jätkab koalitsioon parlamentaarset tava, et korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni juhtimine on opositsioonierakondade käes. Nende komisjonide esimehed on valitud ja neid me muutma ei lähe,» lisas Võrklaev.