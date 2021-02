Andrus Karnau lahkus Lääne Elu peatoimetaja kohalt

«See on olnud pingeline aeg. Lääne Elu toimetuse hea töö paljastas Keskerakonna ministri kahepalgelise NATO-poliitika. Salajõe põhjavesi ja Haapsalu Tagalaht on natuke puhtamad, sest Lääne Elu artiklite mõjul jäi seisma Niibi turbakaevanduse laiendamine. Eesti ühe kõige väiksema ajalehe tagataskus on ka kujundusauhind aastavahetuse lehe joonistatud esikaane eest. Teist sellist esikaant ei ole mitte kellelgi,» kirjeldas Karnau eredamaid kordaminekuid ühismeedia vahendusel.