Popov: peame midagi ette võtma ja üsna kiiresti

«Me näeme, et nakatumisemäär kasvab. Koos sellega kasvab ka haiglaravi vajadus. Kui vaadata statistikat, siis täna on kõige kõrgem voodihõive Lõuna meditsiinistaabi haiglates - praktiliselt 83 protsenti. Põhja regioonis ei ole olukord nii kriitiline ja voodihõive on 63 protsendi ringis,» andis Popov «Ringvaatele» ülevaate, lisades, et osade haiglate kõrge voodihõive on suuresti tingitud haiglasisestest kolletest.

Popovi hinnangul on seni kehtinud piirangud töötanud, aga mitte enam. «Ühelt poolt on regionaalsed piirangud töötanud. Meil õnnestus saavutada stabiilne olukord, kuigi see ei olnud väga hea olukord. [Aga praegune] juurdekasv ütleb, et me peame midagi ette võtma ja üsna kiiresti. Nädala aja pärast ootab meid veelgi suurem haiglaravi vajadus.»

Haiglajuht lisas, et tajub ohtu ka kõrgete numbritega ära harjumises. «Ma kardan, et me muutume vaikselt liiga tolerantseks suurtele numbritele ja suremusele. See ei ole hea. Ma kuulen iga päev valve üleandmisel, et me kaotasime veel ja veel Covidi patsiente. Inimesed harjuvad ja see on ohtlik. Täna on see moment, millal peaksime ütlema, et kui me ei taha nii kõrget suremust ja tervisehoiu ülekoormust, siis me peame sekkuma.»

Ka vaktsineeritud nakatuvad

Endine terviseameti kriisistaabi juht lisas, et vaktsiinid on vaid abivahend koroonaviirusega võitlemisel.

«Isegi kui inimene saab vaktsiini, siis pärast esimest doosi on risk nakatuda. See probleem on täitsa olemas ja oleme seda näinud ka meie haiglas (LTKHs - toim). Meil on olnud ka üksikjuhtum, kus inimene jäi haigeks vahetult pärast teise doosi saamist. Võimalik, et haigestumine juhtus vahetult pärast teist doosi, võimalik ka, et enne. Teame, et immuunsuse tekkeks vaja on kaks doosi pluss seitse päeva,» selgitas Popov, lisades, et vaktsiin kaitseb hästi raskete haiguskulgude eest.

Plaanilise ravi piiramisel tuleb Popovi sõnul lähtuda haigla põhisest lähenemisest. «Peab vaatama, kus haiglates on haiglaravi patsiendid. Kui me näeme, et regionaal- ja keskhaiglates on veel piisavalt vabu kohti, siis seal toimub plaanilise ravi osutamine samas mahus nagu detsembris või novembris.»