Euroopa Liit proovib piirikaost vältida

Komisjoni teatel toodi 27 liikmesriigile saadetud kirjas välja reisisoovitused, milles lepiti kokku läinud oktoobris, et vältida pandeemia algul nähtud ühepoolsetest piirangutest tingitud kaost.

Saksamaa kehtestas Austria ja Tšehhi piiril pühapäevast kontrolli, et aeglustada seal levivate uute nakkavamate viirusetüvede levikut.

Esmaspäeval teatati, et sama võidakse teha piiril Prantsusmaaga, kuna riigi idaosas Moselle'i departemangus levib Lõuna-Aafrika viirusetüvi.

Kantsler Angela Merkeli pressiesindaja Steffan Seibert ütles, et olukorda jälgitakse ja pandeemiameetmed on pideva läbivaatuse all.