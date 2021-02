Klandorfi umbusaldamine kukkus ettearvatult läbi

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on Luudel on kõva rollikonflikt, kuna ta on Tallinnalt raha saaja ja linnavalitsuse lepinguline partner. «Ma arvan, et võibolla oleks kõige targem, kui Luude ennast sellest hääletusest taandaks,» ütles Michal.