Haigekassa leidis päästjatele ja politseinikele vaktsineerija

Qvalitase juhatuse esimehe Tõnu Veldi sõnul on nad valmis osutama Covid-19 vaktsineerimise teenust, sarnaselt eelmisel aastal alanud avalikule koroonatestimisele. «Mul on hea meel, et saame astuda viirusega võitluses sammu edasi ning et Qvalitasel on võimalus täiendavalt viiruse leviku peatamisse panustada. Tahame olla Eesti inimeste jaoks olemas ning tänu tublidele õdedele, arstidele ja tugipersonalile saame kiirelt reageerida.»