Vihakõne LGBT kogukonna vastu on koroona ajal kasvanud

Poliitikute verbaalsed rünnakud lesbi, gei, trans, biseksuaalsete ja intersooliste kogukondade vastu on kasvanud Albaanias, Aserbaidžaanis, Bosnias, Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Soomes, Ungaris, Itaalias, Kosovas, Lätis, Moldovas, Põhja-Makedoonias, Poolas, Venemaal, Slovakkias ja Türgis, teatas ühendus ILGA-Europe aastaraportis, kus vaadeldi 54 riiki.

Vihakõne heideti ette ka Valgevene, Kreeka, Slovakkia, Türgi ja Ukraina usuliidritele, kellest osa on väitnud, et LGBTI inimesed on koroonaviiruse leviku taga.