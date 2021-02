Urmas Sule: piirangud toimivad kompleksina

Endine peaminister Jüri Ratas kritiseeris täna restoranide lahtiolekut ning sõnas ka, et taas on käes aeg oma igapäevasele käitumisele suuremat tähelepanu pöörata. Sule hinnangul ei mängi restoranide lahtiolek suurt rolli ning tema sõnul peavad inimesed piirangutest kinni.

«Kui me võtame iga piirangu ühekaupa, siis nii nad tegelikult ei toimi. Nad toimivad kompleksina - ja veelkord, siin käib ikkagi võitlus inimeste kahe kõrva vahel olevaga. Kõige olulisem on see, et inimesed neid ühiseid põhimõtteid järgiksid,» sõnas Sule, lisades, et potentsiaalse nakatajaga tänaval või restoranis kokkupuutumine on suuresti õnnemäng. «Kui me suudame kokkulepitud distantsi hoida ja vähemate inimestega kokku puutuda, on sellest kindlasti kasu.»

Veel rääkis meditsiinijuht, et spaade sulgemise otsus saab tõenäoliselt valitsusele väga keeruline olema, kuna koolivaheajani on loetud päevad. «Inimestel on kindlasti tuusikud või voucherid juba soetatud. Valitsuse jaoks on see tõsine pähkel, et kas seda piirata või mitte. Ma ei tahaks siin ette öelda, et kuidas on õige teha, aga see on üks keerukamatest otsustest,» tõdes Sule.

Ühiskond tahab saada ühtepidi piiranguid ja teistpidi leevendusi. Kuidas nüüd mängida selle kahe poole vahel nii, et oleks hundid söönud ja lambad terved, see on päris keeruline.

Sule sõnul on oluline ka see, et kui soovitakse, et inimesed vähem koguneksid, kuid suured üritused - nagu näiteks Tartu maraton - sellegipoolest toimuvad, peavad inimesed olema vastutustundlikud ning neist võtma osa südametunnistuse järgi.

Küsimuse peale, et kas see pole ebaloogiline, et maratonil võib startida 500 kaupa, kuid ralli pealtvaatajateks ei lubata ühtegi inimest, vastas Sule, et ebaloogilisusi leiab igat moodi. «Igal juhul saab öelda, et jah, on ebaloogiline, aga - ühiskond tahab saada ühtepidi piiranguid ja teistpidi leevendusi. Kuidas nüüd mängida selle kahe poole vahel nii, et oleks hundid söönud ja lambad terved, see on päris keeruline.»

«Kui oleks võimalik teha selliseid leevendusi, mis inimesi kutsub üles järgima neid põhiprintsiipe, üldiseid piiranguid, siis neid kindlasti tasuks teha. Keegi ei tea, millised need leevendused võiksid olla, sest eelkõige vajavad inimesed emotsionaalset leevendust,» rääkis Sule.

Teadusnõukoda soovitas kõik klassid kaugõppele saata ning ka huvitegevus pausile panna. Sotsiaalminister Tanel Kiik pakkus aga välja, et kaugõppele võiksid minna gümnaasiumiklassid ning tudengid. Sule sõnas seevastu, et sellist arutelu täna laual ei olnud ning selle juurde tullakse neljapäeval.

