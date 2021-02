Giuliani ei esinda enam Trumpi õigusküsimustes

New Yorgi endine linnapea Giuliani juhtis muu hulgas Trumpi ebaõnnestunud kampaaniat, et muuta novembrikuiste presidendivalimiste tulemus kohtumõistmise teel endale meelepäraseks.

Giuliani on aastaid ekspresidenti õigusküsimustes esindanud ja olnud ka üks tema innukamatest toetajatest.

Videoportaal YouTube peatas jaanuari lõpus Trumpi konto tähtajatult ja teatas, et keelab tema ihuadvokaadil Giulianil videoklippide pealt tulu teenimise. Põhjuseks toodi järjepidev libainfo levitamine USA valimiste kohta.

Muu hulgas on 76-aastane advokaat postitanud oma 600 000 jälgijaga kanalile videoid pealkirjadega «The Biden Crime Family's Payoff Scheme» ja «Election Theft of the Century».