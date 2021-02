Suurbritannia soovib loometööstuse leppeid EL-i riikidega

Brittide ühendusest lahkumise järel on esinejate seas kasvanud viha seoses mitmesuguste probleemidega, mille seas näiteks see, et vabakaubanduslepinguga ei suudetud tagada loomeinimestele viisavabadust.

Kultuuriminister Caroline Dinenage tõdes, et kuigi uks uute kõneluste jaoks ühendusega jäi avatuks, siis oleks kogu Euroopa Liitu hõlmava lahenduse lahenduseni jõudmine väga keeruline.

Ministri hinnangul on edu on tõenäolisem läbirääkimiste teel riikidega eraldi.