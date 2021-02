Aucklandis tühistati erakorraline karantiin

Kodus püsimise korraldus Aucklandi pea kahele miljonile inimesele anti pühapäeval pärast kolme kohaliku nakatumise tuvastamist. Tegemist oli esimeste sulgemismeetmetega kuue kuu jooksul.

Arderni sõnul on kolme kõnealuse nakkusjuhtumi – kolm ühe perekonna liiget – kontaktsed andnud negatiive koroonaproovi, v.a kolm inimest, kes viibivad isolatsioonis.

«Paistab, et meil suuremat puhangut ei ole, vaid pigem lühike nakatumiste ahel, mida on võimalik kontrolli all hoida meie tavapärase kontaktsete tuvastamise ja testimise protseduuridega,» ütles valitsusjuht.

Aucklandis kehtestatud karantiinirežiim tühistatakse kolmapäeva õhtul, kuigi jätkuvalt on linnas antud teise astme viirusehoiatus, mille järgi on lubatud kuni saja inimese kogunemine. Samuti on ühistranspordis kohustuslikud kaitsemaskid.

Viie miljoni elanikuga Uus-Meremaal on koroonaviirus nõudnud 26 inimelu. Arderni sõnul osutus taas efektiivseks riigis tavapäraseks saanud kontaktsete aktiivne tuvastamine ja ulatuslik testimine, kui tuvastatakse kohalik nakatumine.

«Me tahtsime olla kindlad, et me lähenemine on ettevaatlik, kuna see on palju, palju parem, kui eksimine ja ulatuslik puhang ja karantiinirežiim,» ütles ta.