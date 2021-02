Eesti luure raport ⟩ Venemaa tugevdab jätkuvalt relvajõude Läänemere piirkonnas

Viirusevastaste protseduuride tõttu lükati edasi kevadise kutse ajateenijate väljaõppe algus. Nakatunuid ja surnuid oli ka kõrgemate ohvitseride, kindralite ja admiralide hulgas. Isikkoosseisu pandi karantiini üksuste ja laevameeskondade kaupa, kirjutab välisluureamet oma värskes aastaraportis.

Samas ei saa ameti hinnangul öelda, et Vene relvajõudude üldine areng või olulised võimekused oleksid viiruse tõttu palju kannatanud. Ajateenijaid võeti vastu tavapärasel arvul ning iga-aastane suurõppus – seekord «Kavkaz 2020» – toimus tavapärases mahus. Paljuski tõenäoliselt koroonast tingitud piirangute tõttu lükati kahe kuu võrra edasi iga-aastane strateegiline tuumarünnaku õppus, kuid see toimus siiski detsembris.

Liiati ei ole ühtegi märki sellest, et Venemaa oleks muutnud oma relvajõudude pikaaegset strateegiat – suurendada valmisolekut täiemõõtmeliseks vastasseisuks NATO-ga. Endiselt on näha, et selles vallas on Venemaale esmatähtis regionaalse jõuülekaalu suurendamine, seda nii vägede kohaloleku võtmes kui ka rakettrelvastuse moderniseerimisel ja paigutamisel.

Uued üksused Kaliningradi oblastis

Näiteks lõi Venemaa Kaliningradi oblastisse 2019. aastal tankipolgu ja 2020. aastal uue motolaskurdiviisi. Kaliningradi oblasti motolaskurdiviis on järjekorras kuues diviis seitsme viimase aasta jooksul, mille Vene Relvajõud on Lääne suunale loonud. Ühtlasi paigutab Venemaa Soome lahe kaldale kaldakaitseraketisüsteeme Bal, laskeulatusega 120 kilomeetrit.

Lisaks konventsionaalse sõjapidamise võimekuse kasvatamisele on uus suundumus ka vägede muutmine paindlikumaks, näiteks allpool kirjeldatud õhudessantvägede (VDV) reformimine. VDV üksused peavad olema tulevikus võimelised täitma ülesandeid kogu sõjategevuse spektris, lokaalsest konfliktist kuni ulatusliku konventsionaalse sõjani.

Venemaa relvajõud on senini pidanud oma sõjajõudude nurgakiviks Euroopas lähi- ja keskmaaraketisüsteemide ülekaalu ning taktikaliste tuumalõhkepeade täielikku ülekaalu . Keskmaa tuumarelvastuse piiramise (INF) lepingu lõppemise tõttu on Venemaa riigikaitse juhtkond hakanud muretsema selle ülekaalu säilimise pärast. Venemaa üritab ära hoida USA rakettrelvastuse paigutamist Euroopasse ning sellest tulenevat jõudude pariteeti. Endiselt on Venemaa juhtkond mures USA raketitõrjesüsteemi Aegis Ashore taristu pärast Euroopas, kuna Venemaa arvates takistab raketitõrje tal NATO-t tuumarünnakuga ähvardada.

Pettus välispoliitikas

Selleks rakendatakse välispoliitilist mõjutus- ja pettetegevust. 2019. aasta septembris saatis Venemaa president Vladimir Putin mitme riigi, sealhulgas NATO riikide, aga ka näiteks Hiina juhtidele kirja, pakkudes välja kehtestada moratoorium INF lepingus täpsustatud keskmaarakettide paigutamisele Euroopas. Enamgi veel, Putin väitis, et Venemaa on nõus seda tegema ühepoolselt. Venemaa on aga juba alates 2017. aastast paigutanud oma riigi Euroopa-ossa kokku kolm divisjoni uue keskmaaulatusega (ja INF tüli aluseks olevat) raketisüsteemi 9M729 . Näitliku moratooriumi kehtestamine ei nõuaks seega Venemaalt mingeid järeleandmisi, küll aga kinnistaks Venemaa rakettrelvastuse täieliku ülevõimu Euroopas, kus NATO riikidel ei ole praegu ühtegi maa-maa tüüpi lühimaaraketisüsteemi, rääkimata keskmaarakettidest.

Venemaa näitab ennast järjekordselt koostööaltina, esitledes järeleandmisi, mis ei olegi tegelikult järeleandmised, märkis välisluureamet.