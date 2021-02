Popov: koolivaheajaks planeeritud reisid tuleks kindlasti ära jätta

«Tänane uute nakatumiste arv oli 811 ning see paneb tõsiselt mõtlema. 647 haigestumist saja tuhande elaniku kohta on kõige kõrgem näitaja, mida oleme üldse kogenud. Aktiivseid haigeid on meil Eestis 8600. Kõige jõulisemalt tõuseb nakatumine Harjumaal ja Ida-Virumaal,» rääkis Popov linnavalitsuse pressikonverentsil.

Haiglaravil viibivate patsientide arv hakkab tema sõnul kriitiliseks muutuma. «Meil on haiglas 507 patsienti, suur osa nendest Tallinna haiglates. Meil on olnud viimastel päevadel päris palju tegemist sellega, kuidas kiirabibrigaade Tallinna haiglate vahel ümber suunata, et oleks võimalik kõik covid-patsiendid ära paigutada. Praegu liiguvad kõik Lääne-Tallinna Keskhaiglasse (LTKH), kuna Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on voodikohtadega kitsas. LTKH nakkuskliinikus veel jagub kohti, aga olukord muutub kriitilisemaks ja tekib küsimus, et kui nakatumise tempo on sama ka tulevikus, kas me suudame siis osutada plaanilist ravi,» rääkis Popov.

Ta tõdes, et kui nakatumismäär tõuseb, siis sellele järgneb nädalase viivitusega haiglaravi vajaduse tõus.

«Ees on koolivaheaeg ja ka see moment, kus paljud inimesed leiavad, et nad on väsinud ja tahavad puhata ning inimesed planeerivad reise. Minu kindel soovitus on vältida reisimist koolivaheajal. Eelmisel sügisel, novembri alguses, kui inimesed tulid reisidelt tagasi ja lapsed läksid kooli, oli järjekordne nakatumise tõus,» ütles Popov.