Eestis avastati esimene LAVi koroonatüve kandja

21 Briti tüve juhtu on Eestisse sisse toodud, neljal juhul on Briti tüvi leitud lähikontaktsete seas. 19 juhtu on siseriiklikud ning nende puhul on nakatumispaik teadmata.

«Kõik inimesed on isoleeritud. Me oleme nendega ühenduses ehk kõikidele kehtib samasugune liikumispiirang, mis tavapärase tüve kandjale,» ütles Postimehele terviseameti pressinõunik Merilin Vernik. «Need on sekveneeritud koroonapositiivsete proovide hulgast: kes on tulnud reisilt, kes erinevatest kolletest, kellel on nakkusallikas teadmata,» ütles Vernik.