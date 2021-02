Juba eile grillisid EKRE saadikud nende teemadega istungit juhatanud reformierakondlast Hanno Pevkurit. Täna said nad infotunnis võimaluse peaministri vastu. See kõik vormistati protseduurilisteks küsimusteks. Nii päris Peeter Ernits riigikogu esimehelt ja erakonnakaaslaselt Henn Põlluaasalt, kas peaminister on pidanud vajalikuks talle lõpuks vastata.