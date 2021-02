Eesti luure raport ⟩ Marran: sõltuvus Hiina tehnoloogiast on oht Eesti julgeolekule

«Mida vähem on Hiina kommunistliku partei poolt kontrollitavad tehnoloogiat Eesti olulistes süsteemides, seda parem. Sõltuvus Hiina tehnoloogiast on potentsiaalne oht Eesti julgeolekule,» ütles Marran välisluureameti aastaraporti esitlusel.

Välisluureamet on täheldanud, et Hiina välispoliitika on Lääne suunas järjest vaenulikum. Hiina Kommunistliku Partei välispoliitilist mõtlemist juhib plaan luua niinimetatud ühtse saatusega riikide kogukond. Hiina kutsub riike tihedamale koostööle võitlema näiteks kliima soojenemise või koroonakriisi vastu.

«Sellega käib kaasas aga Hiina jõuline enesekehtestamine ja oma riigikorra pealesurumine. Hiinaga koostöö tähendab enamasti koostööd üksnes Pekingi tingimustel. Näide sellest on Hiina käitumine koroonapandeemia ajal. Hiina eksportis päästekuvandit, kuid samal ajal tegelesid Hiina Kommunistliku Partei kontrollitud meediakanalid Lääne naeruvääristamiseks. Sõnum oli, et ainult Hiina poliitilise süsteemiga saab viiruse alistada,» rääkis Marran.

«Me näeme üldist murettekitavat trendi, et Hiina jutupunkte levitatakse järjest rohkem, näiteks ka Lääne enda mõttekoda laste poolt. Rafineeritud juhtudel tehakse Hiina suhtes veidi kriitikat, aga kriitika kattevarjus esitatakse enamasti moraal, et Hiinaga tuleb kohaneda ja tema reeglitega arvestada,» märkis Marran.

Välisluureamet nendib värskes aastaraportis, et Hiina on seadnud sihiks saada tehnoloogia valdkonnas täiesti iseseisvaks. Küberluure on samuti olnud Hiinale üks traditsioonilisi vahendeid, mille abil välismaise kõrgtehnoloogiani jõuda. Oma tegevuse õigustamiseks tegutseb Hiina Lääne monopoli lõhkumise sildi all, ning selleks on tema arvates lubatud kõik vahendid.