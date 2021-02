Eestis on avastatud 45 koroonaviiruse Briti tüve kandjat ja üks Lõuna-Aafrika mutatsioon. Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits ütles Postimehele, et LAVi tüve leid Eestis ei peaks kedagi paanikasse viima, kuid tuleb meeles pidada, et see on nakkavam ja selle eripäraks on laialdane levimus noorte hulgas.