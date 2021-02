Välisminister: Eesti on pühendunud vaktsiinide võrdsele jaotamisele

Välisminister kinnitas Eesti toetust ÜRO peasekretäri Covid-19 pandeemia raames tehtud ülemaailmse relvarahu üleskutsele ning ta tõi eraldi välja, et konfliktipiirkondades tuleb tagada takistamatu juurdepääs humanitaarabile ning seista selle eest, et kedagi ei jäetaks vaktsineerimisprogrammidest kõrvale.

«Üleilmsest Covid-19 pandeemiast tingitud tervishoiu- ja sellega kaasnevast majanduskriisist väljumiseks on vaja kõikide osapoolte ühist pingutust,» sõnas Liimets.

«Rahvusvahelise kaubanduse, reisimise ja turvalisuse saame taastada alles siis, kui Covid-19 on kõikjal maailmas kontrolli all. Nii nagu Euroopa Liidu liikmesriigid, on ka Eesti endiselt pühendunud vaktsiinide võrdsele ja õiglasele jaotamisele. Oleme täpselt nii tugevad kui globaalse tervishoiusüsteemi kõige nõrgem lüli.»

«Lisaks seisame selle eest, et avalikkuse teavitamiseks kasutatakse faktidel ja teadusel põhinevat informatsiooni, ning et meedia oleks vaba ja sõltumatu nii veebis kui ka mujal,» rõhutas välisminister, lisades, et inimõiguste, sealhulgas sõnavabaduse kaitse on pandeemiale reageerimisel ja sellest taastumisel ülioluline. «Eesti mõistab hukka katsed kasutada Covid-19 pandeemiat ettekäändena õigusriigi õõnestamiseks ning inimõiguste ja kodanikuruumi piiramiseks.»